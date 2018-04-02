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Бахрейн объявил об обнаружении крупнейшего в своей истории месторождения нефти
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Бахрейн объявил об обнаружении крупнейшего в своей истории месторождения нефти 

Говорит Москва 41 минуту назад
Власти подтвердили приоритет операций по разведке и бурению на этом месторождении, где, по оценке специалистов, также обнаружены большие запасы глубинного газа.
Объём разведанных запасов углеводородов не сообщается.
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