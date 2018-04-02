Бахрейн объявил об обнаружении крупнейшего в своей истории месторождения нефти

Власти подтвердили приоритет операций по разведке и бурению на этом месторождении, где, по оценке специалистов, также обнаружены большие запасы глубинного газа.

Объём разведанных запасов углеводородов не сообщается.