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Бахрейн объявил об обнаружении крупнейшего в своей истории месторождения нефти
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Бахрейн объявил об обнаружении крупнейшего в своей истории месторождения нефти
Говорит Москва
41 минуту назад
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Власти подтвердили приоритет операций по разведке и бурению на этом месторождении, где, по оценке специалистов, также обнаружены большие запасы глубинного газа.
Объём разведанных запасов углеводородов не сообщается.
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