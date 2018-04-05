Ещё
ВТБ снизил ставки по кредитам для малого бизнеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВТБ снизил ставки по кредитам для малого бизнеса 

АиФ — Ульяновск 54 минуты назад
Фото: АиФ – Ульяновск
ВТБ снизил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса: минимальная ставка составляет 10% годовых.
Уже сейчас клиенты могут воспользоваться предложением и оформить кредит на инвестиционные цели под 10% годовых, на цели пополнения оборотных средств под 10,5% годовых.
«Обслуживание и удовлетворение потребностей клиентов сегмента малого бизнеса является одним из наиболее приоритетных направлений Банка ВТБ. Как известно, дополнительное финансирование очень важно для развития бизнеса, а снижение ставки повышает доступность кредитных ресурсов. Мы рады, что можем предложить нашим клиентам одни из лучших условий на рынке», — отметил руководитель департамента малого бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.
Банк ВТБ (ПАО)
На правах рекламы
АиФ — Ульяновск: последние новости
ВТБ Медицинское страхование обеспечивает наращивание детских прививок ВТБ досрочно выбрал лимит субсидий по «Программе 1706» В апреле откроются прямые авиарейсы Ульяновск – Санкт-Петербург
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма122
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова72
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции225
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»553
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании105
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение