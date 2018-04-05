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Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса
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Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса 

ТАСС 17 минут назад
Фото: АиФ Казань
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сбербанк России снизил ставки по кредитам для малого бизнеса с годовой выручкой до 60 млн руб. по заявкам, сделанным после 3 апреля. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Максимально низкую ставку — 13,9% годовых — можно будет получить при привлечении кредита на покупку недвижимости в коммерческих целях. Кредитование под залог недвижимого имущества или транспорта будет осуществляться по ставке 16,5% вместо 17-18%.
Оформить беззалоговое финансирование для развития бизнеса можно будет под 17% годовых (снижение ставки на 1,5%), а кредит на покрытие кассовых разрывов можно будет получить по ставке 14,5% годовых.
Ранее банк ВТБ сообщил о снижении ставки по кредитам для малого бизнеса до 10% годовых.
Банк России снизил ключевую ставку с 26 марта на 25 базисных пунктов, до 7,25% годовых.
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