В 2019 году в Кировской области вырастет плата за капремонт

На сайте правительства опубликовано постановлении об установлении минимального взноса на капремонт на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

В этом году плата за капитальный ремонт составляет 8,3 рубля за один кв. метр в месяц. В 2019 году ее размер вырастет до 8,7 рублей за «квадрат», такая же сумма будет и в 2020 году.

В 2017 году собираемость по капремонту составила 86,7%, а в целом с начала реализации программы — 83%. За эти годы было собрано 3,7 млрд рублей, фактически израсходовано лишь 1,4 млрд Еще на 1,3 млрд заключены контракты. Оставшаяся сумма лежит на депозитных счетах. В прошлом году было отремонтировано 469 домов.

Фото — gorodkirov.ru