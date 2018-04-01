Власти Ростовской области выкупили блокирующий пакет акций авиакомпании «Азимут»

ГРОЗНЫЙ, 1 апреля. / ТАСС /. Правительство Ростовской области закрыло сделку по приобретению блокирующего пакета акций — 25% плюс одна акция в авиакомпании «Азимут», сообщил журналистам исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий на церемонии запуска прямого авиасообщения между Петербургом Грозным в аэропорту столицы Чечни

"Да, сделка завершена в конце прошлого года", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Теплицкий отметил, что новым собственником блокирующего пакета акции авиакомпании стала «Корпорация регионального развития» Ростовской области, 100% акций которой в свою очередь принадлежат региональному правительству. Представитель авиакомпании не уточнил сумму сделки.