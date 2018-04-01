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Власти Ростовской области выкупили блокирующий пакет акций авиакомпании «Азимут»
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Власти Ростовской области выкупили блокирующий пакет акций авиакомпании «Азимут» 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство Ростовской области закрыло сделку по приобретению блокирующего пакета акций — 25% плюс одна акция в авиакомпании «Азимут», сообщил журналистам исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий на церемонии запуска прямого авиасообщения между Петербургом и Грозным в аэропорту столицы Чечни.
"Да, сделка завершена в конце прошлого года", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Теплицкий отметил, что новым собственником блокирующего пакета акции авиакомпании стала «Корпорация регионального развития» Ростовской области, 100% акций которой в свою очередь принадлежат региональному правительству. Представитель авиакомпании не уточнил сумму сделки.
"Азимут" — российская авиакомпания, которая является базовым перевозчиком нового ростовского аэропорта Платов. Компания создавалась с целью обеспечения авиасообщения южных регионов России с городами Центрального федерального округа, Северо-Запада и Сибири. Компания начала перевозить пассажиров в сентябре прошлого года, ее собственниками также являются, по данным базы СПАРК, также компания «Инвесттехсервис» и «Аэрокарго+».
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