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Ляшко задекларировал доходов больше Порошенко и Гройсмана
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Ляшко задекларировал доходов больше Порошенко и Гройсмана 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Лидер Радикальной партии, депутат Рады Олег Ляшко зарегистрировал 20,6 млн гривен (около 780 тыс. долларов) доходов за 2017 год, что превышает задекларированный годовой заработок украинского президента Петра Порошенко и премьер-министра страны Владимира Гройсмана.
Согласно декларации Ляшко, его доход составил выигрыш в лотерею «Фаворит спорт» около 20,6 тыс. долларов, банковские проценты. Еще около 10 тыс. долларов дохода — зарплата, примерно столько же — обеспечение депутатской деятельности, около 68 тыс. долларов — проценты от вкладов в Государственном Сберегательном банке и банке Аркада (Киев). Также в декларации указано, что 72 тыс. долларов — это доход от предоставления имущества в аренду, а около 600 тыс. долларов — доход от отчуждения недвижимости, передает РИА «Новости».
В документе сказано, что в прошлом году Ляшко приобрел жилой дом и земельный участок под Киевом. Также у него в собственности находятся шесть земельных участков под Киевом, квартира и офис в украинской столице.
Депутат задекларировал автомобиль Toyota Prado 2004 года выпуска, а в 2017 году он начал арендовать Toyota Land Cruiser.
Его сожительница Росита Сайранен задекларировала около 21 тыс. долларов доходов за 2017 год.
Напомним, Порошенко задекларировал за 2017 год 16 млн 303 тыс. 874 гривны (около 620 тыс. долларов) доходов, а Гройсман — около 650 тыс. долларов.
Добавим, что за прошлый год на Украине резко возросло число миллионеров.
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