В Госдуме поддержали идею Минфина России об изменении ставки НДС на внутренних авиаперевозках 

Депутат Госдумы от «Единой России», член парламентского комитета по бюджету и налогам Дмитрий Юрков считает правильной идею министерства финансов РФ обнулить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для внутренних авиарейсов между региональными аэропортами и повысить налог для полетов через Москву. Такое мнение депутат высказал Агентству городских новостей «Москва».
«Я считаю, что с точки зрения развития региональных авиалиний, безусловно, абсолютно правильное решение для того, чтобы разгрузить центральную часть — Шереметьево, Домодедово. Соотвественно также наладить более устойчивые связи между регионами», — отметил Д. Юрков.
По его словам, такие изменения повлияют и на развитие конкуренции между российскими авиакомпаниями.
«С точки зрения развития конкуренции и с точки зрения особенностей времени, так называемое время пик, например, когда у нас есть каникулы, новогодние праздники — это также абсолютно правильное решение», — добавил Д. Юрков.
Ранее министерство финансов РФ предложило снизить до нуля налог на добавленную стоимость (НДС) для перевозок по внутренним авиалиниями, которые не проходят через Москву. Одновременно с этим ведомство предлагает повысить с нынешних 10% до 18% НДС для рейсов, которые следуют через аэропорты Москвы.