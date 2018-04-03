В Госдуме поддержали идею Минфина России об изменении ставки НДС на внутренних авиаперевозках

«Я считаю, что с точки зрения развития региональных авиалиний, безусловно, абсолютно правильное решение для того, чтобы разгрузить центральную часть — Шереметьево Домодедово . Соотвественно также наладить более устойчивые связи между регионами», — отметил Д. Юрков.

По его словам, такие изменения повлияют и на развитие конкуренции между российскими авиакомпаниями.

«С точки зрения развития конкуренции и с точки зрения особенностей времени, так называемое время пик, например, когда у нас есть каникулы, новогодние праздники — это также абсолютно правильное решение», — добавил Д. Юрков.

Ранее министерство финансов РФ предложило снизить до нуля налог на добавленную стоимость (НДС) для перевозок по внутренним авиалиниями, которые не проходят через Москву. Одновременно с этим ведомство предлагает повысить с нынешних 10% до 18% НДС для рейсов, которые следуют через аэропорты Москвы.