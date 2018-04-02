Поддержку региональных рейсов российских авиакомпаний оплатят пассажиры

Минфин предложил обнулить НДС на «немосковских» авиарейсах ради поддержки прямых региональных перелетов, пишет газета

со ссылкой на письмо помощника президента России Игоря Левитина министру транспорта Максиму Соколову . Авиакомпаниям нововведение обойдется в 17 млрд рублей ежегодно, часть затрат они переложат на потребителей.

Подчиненные Антона Силуанова рассматривают возможность скорректировать НДС до конца 2022 года, сейчас для всех внутренних рейсов налог составляет 10%. При этом ставка налога для рейсов через Москву будет повышена до 18%. Сильнее всех пострадать от предложения Минфина может "Аэрофлот" — крупнейшая авиакомпания страны и единственная, все рейсы по России которой выполняются из Москвы.

Повышение НДС до 18% на московские рейсы автоматически приведет к росту цены для конечного потребителя. Источник агентства, близкий к группе «Аэрофлот», полагает, что при этом обнуление НДС на перелеты минуя Москву не повлечет существенный рост региональных маршрутов, поскольку для их развития нужна подходящая и современная авиатехника.

авиакомпании S7 уверены в том, что ставка НДС в 10% на внутренние перевозки через Москву не должна повышаться. Ее рост повлечет за собой повышение стоимости авиабилетов в Москву, что идет вразрез с интересами пассажиров и приведет к снижению пассажиропотока, в том числе в региональных аэропортах, предупреждают в авиакомпании.

Идея Минфина приведет к дополнительным расходам для пассажиров, снижению доступности авиаперевозок и несправедливому удорожанию перелетов в Москву, говорят представители аэропорта Домодедово

Источник, близкий к Минтрансу , утверждает, что благодаря обнулению НДС на немосковских маршрутах авиакомпании выиграют около 12 млрд рублей, однако потеряют порядка 29 млрд рублей в год из-за роста налога на московских линиях. Ежегодные чистые потери отрасли он оценивает в 17 млрд рублей исходя из статистики авиаперевозок за прошлый год.

Топ-менеджер крупного аэропорта при этом утверждает, что суть предложения Минфина в том, чтобы не предоставить, а забрать льготу у отрасли. По его словам, потери авиакомпаний по сравнению с существующим режимом налогообложения составят 16 млрд рублей в год.

В прошлом году, как сообщала Росавиация, по России было перевезено 62,7 млн человек, из них почти три четверти — через Москву.