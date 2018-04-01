Ляшко задекларировал больше доходов, чем Порошенко и Гройсман

Ранее пресс-служба главы украинского государства сообщала, что президент Петр Порошенко задекларировал за 2017 год 16 миллионов 303 тысячи 874 гривны (около 620 тысяч долларов) доходов. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман указал за 2017 год доходы на сумму около 650 тысяч долларов.

Согласно декларации Ляшко, его доход составил выигрыш в лотерею «Фаворит спорт» около 20,6 тысячи долларов, банковские проценты, около 10 тысяч долларов дохода составила заработная плата, около 10 тысяч долларов — обеспечение депутатской деятельности, около 68 тысяч долларов — проценты от вкладов в Государственном Сберегательном банке и банке Аркада (Киев), около 72 тысяч долларов — доход от предоставления имущества в аренду, а около 600 тысяч долларов — доход от отчуждения недвижимости.

Согласно декларации, в 2017 году Ляшко приобрел жилой дом и земельный участок под Киевом. В собственности депутата также шесть земельных участков под Киевом, квартира и офис в Киеве. Кроме того, Ляшко арендует часть жилого дома под Киевом.

Депутат задекларировал автомобиль Toyota Prado 2004 года выпуска, а в 2017 году он начал арендовать Toyota Land Cruiser.

Его гражданская жена Росита Сайранен задекларировала около 21 тысячи долларов доходов за 2017 год, в этом же году она приобрела Mercedes-Benz GLE 2017 года выпуска (стоимость в декларации не указана).