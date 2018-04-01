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Китайские запасы сырой нефти возросли на 1,58 проц
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Китайские запасы сырой нефти возросли на 1,58 проц 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — Коммерческие запасы сырой нефти Китая в феврале выросли по сравнению с январем на 1,58 проц, запасы нефтепродуктов возросли на 13,6 проц.
Прирост запасов происходил на фоне уменьшения импорта, а также сокращения объемов добычи и переработки.
Запасы бензина в феврале сократились за счет роста спроса в течение 40-дневного периода транспортного пика по случаю Праздника Весны /Новый год по лунному календарю/, который завершился 12 марта.
В феврале нетто-экспорт бензина Китаем сократился на 16,6 проц месяц к месяцу.
Нетто-экспорт дизельного топлива в феврале упал на 27,1 проц.
Согласно данным Государственного статистического управления КНР, добыча сырой нефти в Китае в прошлом году составила 190 млн тонн, что на 4 проц меньше чем в позапрошлом году. —0—
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