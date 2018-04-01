Китайские запасы сырой нефти возросли на 1,58 проц

Пекин, 1 апреля / Синьхуа / — Коммерческие запасы сырой нефти Китая в феврале выросли по сравнению с январем на 1,58 проц, запасы нефтепродуктов возросли на 13,6 проц.

Прирост запасов происходил на фоне уменьшения импорта, а также сокращения объемов добычи и переработки.

Запасы бензина в феврале сократились за счет роста спроса в течение 40-дневного периода транспортного пика по случаю Праздника Весны /Новый год по лунному календарю/, который завершился 12 марта.

В феврале нетто-экспорт бензина Китаем сократился на 16,6 проц месяц к месяцу.

Нетто-экспорт дизельного топлива в феврале упал на 27,1 проц.

Согласно данным Государственного статистического управления КНР, добыча сырой нефти в Китае в прошлом году составила 190 млн тонн, что на 4 проц меньше чем в позапрошлом году. —0—