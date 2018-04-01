Фьючерсы на нефть: анонс на 2–6 апреля

Investing.com — На следующей неделе на рынке нефти настроения будут по-прежнему определяться усилиями производителей по сокращению добычи нефти по сравнению с ростом добычи в США

На следующей неделе участники рынка будут следить за свежими данными о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. Это укажет на уровень спроса самого крупного потребителя в мире и позволит оценить уровни добычи.

Игроки рынка также обратят пристальное внимание на любые заявления крупнейших производителей нефти относительно их планов по продлению соглашения о сокращении добычи нефти на следующий год.

В четверг нефть подешевела после того, как вышел отчет о первом снижении числа действующих буровых вышек в США за последние три недели.

В пятницу торгов нефти не было из-за пасхальных выходных.

К завершению торгов в четверг фьючерсы на нефть WTI выросли на $0,56 или на 0,9% до $64,94 за баррель.

За неделю нефть WTI подешевела на 1,4%, однако за март цены на нефть WTI выросли на 5,3%. За первый квартал и с начала этого года фьючерсы на нефть WTI выросли приблизительно на 7,5%.

Нефть Brent подорожала на $0,58 или приблизительно на 0,8% до $69,34 за баррель.

За неделю нефть Brent подешевела приблизительно на 0,3%. Однако за месяц цены на этот сорт нефти зафиксировали рост на 6,8%, а за квартал — на 5,1%.

Настроения игроков рынка улучшились после того, как принадлежащая General Electric (NYSE:GE) компания Baker Hughes в четверг опубликовала отчет о том, что на прошлой неделе число действующих буровых установок снизилось на шесть до 798.

Этот отчет оказал поддержку ценам на нефть после еще одного позитивного сообщения в среду о том, что ОПЕК Россия работают над долгосрочным соглашением, целью которого является стабилизация цен на нефть.

В ноябре позапрошлого года страны ОПЕК и другие крупные производители нефти, включая Россию, договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с целью снизить глобальные запасы нефти до среднего значения за пять лет. Срок действия данного соглашения истекает в конце 2018 года.

Однако усилия этих стран в какой-то мере нивелируются из-за роста добычи в странах вне ОПЕК, в частности роста добычи сланцевой нефти в США.

На прошлой неделе, согласно отчету Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), производство нефти в США выросло до исторического максимума 10,43 млн баррелей в сутки, что превышает добычу в Саудовской Аравии и близко к показателям добычи в России, которая является наибольшим производителем нефти в мире.

Понедельник, 2 апреля

Китай опубликует индекс PMI в производственном секторе от Caixin.

Большинство рынков Европы будут закрыты в связи с празднованием Пасхи.

В США Институт управления поставками (ISM) опубликует индекс деловой активности в производственном секторе.

Вторник, 3 апреля

Американский институт нефти (API) опубликует свой еженедельный отчет о запасах нефти в США.

Среда, 4 апреля

В еврозоне выйдут предварительные данные по инфляции.

Выйдет отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора США. Институт управления поставками (ISM) опубликует сведения по деловой активности в секторе услуг

Управление энергетической информации Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о запасах нефти и бензина в США.

Четверг, 5 апреля

Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о запасах природного газа в США.

Пятница, 6 апреля

В США неделя завершится выходом ожидаемого отчета по занятости вне сельскохозяйственного сектора за март.

Компания Baker Hughes опубликует еженедельные данные о количестве буровых установок в США.