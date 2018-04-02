Магомедовы потеряли миллиарды рублей после ареста

Владельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы, арестованные на два месяца по решению Тверского суда Москвы , потеряли порядка четырех миллиардов рублей на снижении стоимости акций компаний, входящих в группу. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает РБК со ссылкой на данные торгов.

Как отмечает издание, к 11:40 акции «Трансконтейнера» и Новосибирского морского торгового порта отыграли падение и фактически приблизились к уровню закрытия в пятницу.

Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы 31 марта по подозрению в растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества. По версии следствия, сумма похищенных денежных средств составляет более двух миллиардов рублей. Руководителя входящей в группу компании «Интекс» Артура Максидова подозревают в хищении более 668 миллионов рублей, однако он обвинения отрицает.