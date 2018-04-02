Ещё
Дрон с посылкой Почты России разбился при первом запуске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве

Дрон с посылкой Почты России разбился при первом запуске 

Ferra.ru 23 минуты назад
Фото: Главный региональный
Сегодня, 2 апреля 2018 года, Почта России попыталась провести первую в России беспилотную доставку с помощью дрона в Улан-Удэ. Увы, попытка окончилась толком и не начавшись — беспилотник врезался в близлежащий жилой дом практически сразу после взлёта.
Старт состоялся с площадки отделения почтовой связи в 105 микрорайоне. Дрон должен был доставить посылку весом в 2 кг в Нижний Саянтуй, преодолев расстояние в 16 км. Стоимость дрона оценивается в 1,2 миллиона рублей. В качестве предварительной причины крушения пока называют «многочисленные» точки Wi-Fi в домах по соседству, которых насчитывается 103 штуки.
Вопрос о запуске второго беспилотника на данный момент еще решается. Планировалось, что Почта России сможет использовать беспилотники для доставки грузов в труднодоступные районы в регионах страны.
Ferra.ru: последние новости
Онлайн-кинотеатр Okko вошёл в состав Rambler Foxconn покупает производителя аксессуаров Belkin Команда Telegram подтвердила глобальный сбой мессенджера
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю25
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России374
Россия испытала новую противоракету133
«Россия сорвалась с цепи»1138
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»348
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:34
Усадьбу Ясенево отреставрируют
Новости Москвы
00:20
Изменился режим работы вестибюля станции «Комсомольская»
Новости Москвы
00:25
Около 3,5 миллиона куличей испекут в столице к Пасхе
Новости Москвы
01:00
Англоязычные кассы в метро Москвы обозначат к ЧМ стикерами
Новости Москвы
03:01
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:00
«Яхта Сталина» станет музеем в Парке Горького
Новости Москвы
02:04
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение