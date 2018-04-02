Дрон с посылкой Почты России разбился при первом запуске

Сегодня, 2 апреля 2018 года, Почта России попыталась провести первую в России беспилотную доставку с помощью дрона в Улан-Удэ . Увы, попытка окончилась толком и не начавшись — беспилотник врезался в близлежащий жилой дом практически сразу после взлёта.

Старт состоялся с площадки отделения почтовой связи в 105 микрорайоне. Дрон должен был доставить посылку весом в 2 кг в Нижний Саянтуй, преодолев расстояние в 16 км. Стоимость дрона оценивается в 1,2 миллиона рублей. В качестве предварительной причины крушения пока называют «многочисленные» точки Wi-Fi в домах по соседству, которых насчитывается 103 штуки.

Вопрос о запуске второго беспилотника на данный момент еще решается. Планировалось, что Почта России сможет использовать беспилотники для доставки грузов в труднодоступные районы в регионах страны.