Самый главный «пузырь»: что это?

Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Финансовые рынки все больше похожи на «пузыри», однако самый любопытный «пузырь» вовсе не акция и не финансовый актив, а центральный банк одной из стран. Мы живем в мире «пузырей», которые надуваются в финансовой системе постоянно. Отличается только их размах и темпы роста, ну и, конечно же, информационный фон, которым все это дело сопровождается. Технологический «пузырь» надувался в течение многих лет, однако в марте произошли события, которые отпугнули инвесторов. Это и разоблачение Facebook, и другие события. Можно вспомнить и ситуацию с Tesla, финансовое положение которой вызывает множество вопросов. В общем и целом, технологические акции потеряли за прошедший месяц существенную долю капитализации. Еще один «пузырь», достаточно молодой, — криптовалюты. По сути, надуваться он начал только в прошлом году, зато с каким шумом и с каким размахом. Впрочем, уже в этом году тенденция развернулась, стоимость основных криптовалют опустилась примерно на 65-75%. Можно сказать, что «пузырь» этот уже лопнул, хотя, возможно, нас ждет еще одна волна. Но пока котировки стремительно падают. К слову, в этом году практически все фондовые активы чувствуют себя не слишком хорошо, даже самые популярные FANG stocks дешевеют. Но все это мелочи по сравнению с главным «пузырем» — Национальный банком Швейцарии. Пока остальные «пузыри» сдуваются, этот продолжает увеличиваться.

Zerohedge

Швейцарский ЦБ заработал в 32 раза больше денег, чем 85 швейцарских банков. Более того, НБШ владеет американскими акциями на сумму более $100 млрдИными словами, ЦБ владеет огромным количеством акций американских компаний в долларах США от имени каждого жителя страны. Проще говоря, регулятор взял на себя смелость инвестировать деньги не в госдолг каких-то стран и даже не в корпоративные облигации, а в самый высокорисковый сегмент рынка — акции. В среднем получается, что на одного человека вложено $11589. Самое любопытное, мало кто об этом знает, но Национальный банк Швейцарии не только центральный банк: его акции торгуются на фондовом рынке. Их стоимость с начала года взлетела на 93%. Сложно даже представить, но это так.

Zerohedge

В марте, когда почти на всех рынках наблюдалось падение, инвесторы вкладывали в бумаги Национального банка Швейцарии, считая их активом-убежищем. Безусловно, все это похоже на какой-то абсурд. Абсурд, который создали центральный банки. Кстати, если представить, что Федеральная резервная система тоже решит вложиться в американский фондовый рынок и потратить также $11589 на одного человека, то ей придется купить акций на $3,75 трлн, то есть практически удвоить свой балансовый счет.