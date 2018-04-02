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В ОЗК сообщили о выемках документов в связи с делом Магомедовых
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В ОЗК сообщили о выемках документов в связи с делом Магомедовых 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Начальник департамента внешних коммуникаций ОЗК Максим Тимофеев заявил, что в объединенной зерновой компании, миноритарным акционером которой является группа «Сумма», прошли выемки документов. Об этом сообщает RNS.
"Следствие идет в отношении нашего младшего акционера. Это не контролирующий акционер, на данный момент нас напрямую следственные действия не затрагивают. У нас ведется взаимодействие, нам задают вопросы, мы на них отвечаем, документы предоставляем, которые просят, но это все в довольно спокойном режиме. Представители следственных органов с нами общаются, в рамках установленных процедур делают запросы, на которые мы в соответствии с законодательством отвечаем… Выемки у нас были, но обысками назвать это нельзя", — сказал Тимофеев.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых.
Председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.
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