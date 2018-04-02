Песочный человек: на чем разбогател Зиявудин Магомедов

Песочный человек

В выходной день, субботу, 31 марта, Тверской суд в экстренном порядке принял решение арестовать до 30 мая владельцев группы «Сумма» — братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Вместе с ними на тот же срок арестован их бизнес-партнер, бывший глава компании «Интэкс» (входит в «Сумму») Артур Максидов. Бизнесмены отправились в СИЗО прямо в деловых костюмах.

Предпринимателям предъявили обвинения сразу по нескольким тяжелым статьям: «Мошенничество в особо крупном размере», «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Присвоение или растрата денежных средств». Вдобавок при обысках у Магомеда Магомедова было найдено неустановленное боевое оружие, документов на которое у него не оказалось. Против Зиявудина Магомедова заведено семь уголовных дел, которое объединены в одно делопроизводство. Сумма хищений составляет 2,5 миллиарда рублей — именно столько, по версии следствия, украл Зиявудин Магомедов , за что участникам «организованного преступного сообщества» грозит до 20 лет лишения свободы.

Форточку прикрыли

Зиявудина Магомедова задержали фактически за несколько часов до вылета в Майами . Как утверждает сторона бизнесмена, у него проблемы со здоровьем, и он должен был вылететь на операцию, но какую именно — адвокаты не пояснили. Однако, как рассказывал опальный бизнесмен Юрий Шефлер , у предпринимателей подобного уровня имеются связи в силовых структурах, поэтому не исключено, что Зиявудин пытался покинуть Россию с иными намерениями.

На это же напирала сторона обвинения в Тверском суде, когда настаивала, что отпускать Магомедова под залог нельзя: есть риск, что он из России уедет. Сторона защиты же настаивала, что Магомедов планировал вылететь в Майами всего на неделю. Суд поддержал обвинение и запретил отпустить бизнесмена под домашний арест за рекордный залог — сторона защиты готова была выложить 2,5 миллиарда рублей, ровно ту сумму, в хищении которой обвиняют бизнесмена.

Мутное дело

Официально правоохранительные органы неохотно рассказывают подробности дела, по которому проходит Зиявудин Магомедов, однако известно, что часть возбужденных дел проходит по кейсу почти четырехлетней давности. Речь идет о подготовке строительной площадки для «Арены Балтика» — футбольного стадиона для чемпионата мира-2018 в Калининграде . Подряд на подготовку строительной площадки выиграла «дочка» группы «Сумма» — компания «Глобалэлектросервис». В подготовку стройплощадки входило укрепление грунта под будущим стадионом — для этого компания завезла на стройку 1,6 миллиона кубометров песка. Сторона обвинения утверждает, что поставленный песок не соответствовал техническому заданию. Строители возражали, что песок был завезен качественный, но на его свойствах сказалась болотистая местность, где строится стадион. Впрочем, о влиянии на уже построенный стадион «некачественного песка» не говорится ни слова.

Работы по подготовке стройплощадки принимали два чиновника — тогдашний министр строительства Калининградской области Амир Кушхов и замглавы регионального управления капитального строительства Сергей Трибунский . Сейчас они арестованы и находятся под следствием, вместе с ними по делу проходят гендиректор «Глобалэлектросервиса» Эльдар Нагаплов, который успел скрыться от следствия, и его зам — Хачим Эристов, которому повезло меньше.

Изначально сумма хищения, вменяемая подозреваемым, составляла 752 миллиона рублей, однако в феврале 2018 года кто-то из подозреваемых пошел на сделку со следствием и поведал подробности преступной деятельности, после чего сумма ущерба превысила два миллиарда рублей, а среди фигурантов оказались братья Магомедовы. Источники утверждают, что инициатором дела против Магомедова является нынешний губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Проблемы с песком, видимо, действительно были: «Глобалэлектросервис» по собственной инициативе начал довозить песок уже после акта приема работ — этот эпизод и стал причиной недовольства Алиханова.

Сам Магомедов с доводами обвинения не согласен. Комментируя решение суда, он заявил: «Странно было бы воровать у самого себя». Магомедов заверил, что намерен продолжить развивать бизнес именно в России, и в качестве примера привел шесть миллиардов рублей, инвестированных в «Объединенную зерновую компанию», и девять миллиардов, вложенных в строительно-инжиниринговый комплекс страны.

Также в деле фигурирует бывший глава компании «Интэкс» Артур Максидов, однако он в принципе не мог быть связан со строительством в Калининграде. Как отмечают источники, Максидов проходит по другому «песочному делу»: его компания должна была насыпать остров при строительстве другого стадиона — арены «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Компания выиграла подряд на 2,3 миллиарда рублей, однако выполнила его якобы неудовлетворительно — правоохранительные органы подозревают «Интэкс» в хищении 669 миллионов рублей.

Былые заслуги

Зиявудин Магомедов занимает почетное 63-е место среди богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes. Состояние дагестанского предпринимателя оценивается в 1,4 миллиарда долларов. В настоящий момент ему и его брату Магомеду принадлежит контроль над группой «Сумма», которой они владеют через кипрский офшор. Доли в кипрской компании братья не раскрывают.

«Сумма» — это многофункциональный холдинг с диверсифицированными активами. Компания владеет 25 процентами Новороссийского морского торгового порта (НМТП) — одного из главных транспортных хабов России и третьего по загруженности порта в Европе. Также компании принадлежат доли в бизнесе крупнейших транспортных операторов страны: 25,07 процента «Трансконтейнера» и 32,5 процента головной компании холдинга FESCO. «Сумме» принадлежит 50 процентов минус одна акция «Объединенной зерновой компании», контрольный пакет в « Якутской топливно-энергетической компании », строительная компания «Стройновации» и уже упомянутая «Глобалэлектросервис».

Магомедов занялся бизнесом сразу после окончания экономического факультета МГУ в 1993 году: вместе со старшим братом Магомедом, двоюродным братом Ахмедом Билаловым и другими партнерами они создали компанию «Интерфинанс», которая управляла активами «Зарубежнефти» и «Техмашимпорта». В 1995 году Магомедов с партнерами купили банк «Диамант». В «Интерфинансе» Зиявудин проработал до 2002 года. В 2002-2004 годах возглавлял совет учредителей Фонда поддержки программы «Диалог». В 2004-2005 годах был председателем совета директоров «Транс-Ойл». Подробно Магомедовы о своем прошлом не рассказывают, ограничиваясь дежурными фразами, но доподлинно известно, что стать фигурантами уголовного дела они могли еще в 2006 году.

В результате мутной схемы подконтрольная Магомедовым ООО «Славия» получила 76 процентов акций «Якутгазпрома» — газового монополиста целого региона. Схема была странной, потому что изначально на газовый актив претендовал якутский гигант «Алроса» : для этого компания даже выкупила головную компанию «Якутгазпрома» — «Саханефтегаз», которая владела 92,58 процента акций «Якутгазпрома».

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Однако «Якутгазпром» планировал провести дополнительную эмиссию акций, о чем в «Алросе» прекрасно знали, знали даже потенциальных претендентов на новые акции и выкупили все юрлица, которые эти акции планировали приобрести. Но когда дело дошло до допэмиссии — все 628,5 миллиона акций за смехотворные 628,5 миллиона рублей выкупила неизвестная компания «Славия», которая, как в дальнейшем оказалось, принадлежит Магомеду Магомедову. Братья владеют этим активом до сих пор, только называется он теперь «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК). Долю в компании братья нарастили до 90 процентов, при этом одна акция стоит уже около 10 рублей.

В рамках расследования уголовного дела против братьев Магомедовых 1 апреля в ЯТЭК пришли с обыском сотрудники ФСБ . Из офисов вынесли жесткие диски и документацию; другие подробности обыска не раскрывались.

Король госзаказа

Взлет Магомедовых связывают с близостью олигарха к действующему премьер-министру Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Аркадию Дворковичу . Связь действительно есть: Зиявудин Магомедов и Аркадий Дворкович вместе учились на экономическом факультете МГУ, бизнесмен рассказывал в интервью, что они до сих пор дружат и находятся в отличных отношениях.

Правда, Магомедов отрицал, что бывший однокурсник — тогдашний помощник президента России Дмитрия Медведева — помогает ему получить расположение власти. Справедливости ради надо сказать, что с государственными структурами Магомедов начал работать еще в конце 90-х — именно тогда началось его тесное сотрудничество с «Транснефтью» . С середины нулевых же компания «Стройновация» Магомедова была одним из крупнейших подрядчиков «Транснефти», причем отношениям не помешали даже смена нескольких глав транспортной монополии.

Тем не менее в 2012 году именно тесное знакомство с тандемом Медведев — Дворкович, как утверждают источники, позволило Магомедову войти в рейтинг «королей госзаказа». Потеснить чуть ли не вечного короля госконтрактов Аркадия Ротенберга Магомедову не удалось, но занять четвертое место и получить 226 миллиардов рублей от государства — вполне. Помимо уже заявленной «Транснефти» в «друзьях» у Магомедова оказались РЖД Федеральная сетевая компания (ФСК).

Партнерство с последней, кстати, вышло Магомедову боком: по данным источников, бизнесмена подозревают в нанесении компании ущерба в размере 650 миллионов рублей. Все та же «Глобалэлектросервис», по версии следствия, в трех тендерах ввела в заблуждение ФСК и завысила стоимость товаров при строительстве подстанции «Василеостровская», Нерюнгринской ГРЭС и объекта «Призейская-Эльгауголь».

В последний раз в рейтинг «королей госзаказов» Магомедов попал в 2015 году: тогда госконтракты принесли подконтрольной братьям группе «Сумма» в общей сложности почти 50 миллиардов рублей. В дальнейшем из рейтинга подконтрольные Магомедову компании выпали, а по уже заключенным и исполненным контрактам появились вопросы и открылись уголовные дела.

Негатива братьям Магомедовым добавляла и опала их двоюродного брата Ахмеда Билалова, который лишился всех должностей после того, как президент России Владимир Путин проинспектировал готовность олимпийского Сочи в 2013 году. По итогам проверки первого лица брат Магомедовых остался без постов вице-президента в Олимпийском комитете России и председателя совета директоров в «Курортах Северного Кавказа». После разноса от Путина Билалов покинул Россию и до сих пор находится за границей.

Тихий выход

В последнее время Магомедов увлекся крупными международными проектами в сфере транспорта и инноваций. Для этого Зиявудин создал собственный инвестиционный фонд Caspian VC Partners с капиталом в 300 миллионов долларов. Магомедов один из первых россиян вложился в Uber и транспортный проект Hyperloop, где даже вошел в совет директоров, а позднее стал одним из сопредседателей проекта.

В 2016 году Магомедов приобрел долю, а позднее выкупил контрольный пакет в промоутерской фирме по смешанным единоборствам — Eurasia Fight Nights. В проект, например, привлекали самого именитого российского борца в смешанных единоборствах Федора Емельяненко . Магомедов признавался, что этот проект ему интересен не только как бизнес — предприниматель и сам регулярно тренировался сразу с несколькими топовыми тренерами, а в спарринг-партнерах у него зачастую выступают профессиональные бойцы.

Параллельно Магомедов искал возможности избавиться от своих активов в России. В октябре 2017 года сам Магмоедов говорил о возможной продажи доли в FESCO, в качестве потенциальных покупателей назывались Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и арабский портовый оператор DP World. В феврале 2018 года появилась информация, что «Сумма» внезапно хочет продать свои 25 процентов в НМТП. Покупателем доли Магомедова выступала все та же «Транснефть», которая после сделки получит контроль над крупнейшим российским портом.

Любопытно, что спустя месяц после объявления о сделке Федеральная налоговая служба (ФНС) выразила претензии к НМТП. Налоговая обвиняет порт в недоплате налогов на сумму 6,95 миллиардов рублей в период 2014-2015 годов, еще 2,47 миллиарда компания должна погасить в качестве набежавших за прошедшие годы пени и штрафы.

Судьба Магомедова пока неясна, правоохранительные органы стараются не раскрывать подробностей дела, однако ряд аргументов против Магомедова, прозвучавших в суде, вызывают улыбку. Например, сторона обвинения в качестве доказательств использовала не выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), а незаверенную копию странички из Википедии. Сторона обвинения напирает, что Магомедов имеет «безусловный авторитет в преступном сообществе», однако доказательств подобного высказывания не приводит.

Уголовное дело против Магомедовых возбуждено фактически в очередной разгар риторики о сокращении давления на бизнес и предпринимателей со стороны силовиков. О чем недавно просил сам Владимир Путин, инвестиционной привлекательности России за полтора месяца до Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — это дело явно не добавит.