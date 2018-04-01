Западная стена. Почему Россия не сможет занять деньги в евро в ближайшее время

27 марта Минфин сообщил СМИ о возможности размещения до конца 2018 года дополнительных выпусков евробондов на сумму $3 млрд в евро при условии, что ведомство увидит спрос на такие бумаги в более или менее рыночном размере — эквиваленте нескольких сотен миллионов долларов.

Напомним, что после недавнего размещения нового выпуска еврооблигаций Russia-29 и доразмещения выпуска Russia-47 у Минфина остается возможность предложить в этом году бумаги инвесторам на сумму как раз $3 млрд, из которых $0,8 млрд — в рамках выкупа старых еврооблигаций и $2,2 млрд — в виде новых выпусков.

Безусловно, появление еще одного суверенного выпуска в евро позитивно сказалось бы на диверсифицированности и ликвидности рынка российских суверенных облигаций и, возможно, привлекло бы на него новых игроков.

Недавнее повышение суверенного кредитного рейтинга России также выступает фактором поддержки этого решения, а ограниченный объем предложения российских инструментов позволяет надеяться на неплохой спрос на такие активы.

Тем не менее в ближайшее время размещение долговых бумаг в евро выглядит маловероятным. Во-первых, как признает сам Минфин, привлечение капитала в евро связано с существенно более сложными процедурами, и, следовательно, дополнительными расходами, нежели выпуск долларовых бумаг. По меньшей мере, для такого размещения потребуется полноценное роуд-шоу.

Между тем геополитический фон, характеризующийся высылкой около 147 российских дипломатов из стран Западной Европы и США , вероятно, не самый благоприятный для таких мероприятий.

Несмотря на то, что негативная информационная повестка не помешала, например, «Газпрому» успешно разместить 14 марта новый 8-летний выпуск объемом €0,75 млрд при спросе в €2,25 млрд, сейчас ситуация усугубилась.

В конце марта британский премьер Тереза Мэй упомянула о возможности введения ограничений на обслуживание еврооблигаций России клиринговыми палатами Euroclear и Clearstream.

И хотя такое развитие событий пока кажется маловероятным — это подтверждается и отсутствием реакции на рынке суверенных евробондов России — в нынешней ситуации нельзя быть уверенными в том, что текущая эскалация конфликта между Россией и Западом ограничится лишь дипломатическими демаршами.

Спекуляции на тему того, что предполагаемый выпуск в евро мог бы предназначаться российским инвесторам, имеющим нерезидентские счета в евро за рубежом и желающим вернуть деньги на родину, тоже выглядят сомнительными.

Недавнее размещение с аналогичной целью в долларах не принесло желаемого результата: по данным организаторов сделки, в рамках амнистии капитала объем аллоцированных бумаг составил лишь 5% ($200 млн). Этот не самый позитивный опыт, с одной стороны, и дополнительные расходы — с другой, делают такое предприятие недостаточно рациональным для Минфина.

В целом, мы считаем идею размещения суверенных облигаций в евро вполне жизнеспособной, но полагаем, что Минфин подождет с ее реализацией до более благоприятного момента.