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Россия отзовет допуск таджикских авиакомпаний на ряд маршрутов
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Россия отзовет допуск таджикских авиакомпаний на ряд маршрутов 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
С 5 апреля российские авиавласти отзовут допуски на ряд маршрутов в города России для двух авиакомпаний их Таджикистана — Somon Air и Tajik Air. Это произойдет потому, что наша страна не получила официальной реакции авиавластей Таджикистана на предложение провести переговоры.
Отзовут ранее выданные разрешения на полеты из Душанбе и Худжанда в Новосибирск и обратно, а также на перелеты в Москву, передает РИА Новости.
Ранее Таджикистан отказался выдать постоянные разрешения российской авиакомпании «Уральские авиалинии» на полеты в страну, а также сократил число авиарейсов других российских компаний.
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