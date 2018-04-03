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Эксперт отреагировал на отзыв у таджикских авиакомпаний допуска в Россию
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Эксперт отреагировал на отзыв у таджикских авиакомпаний допуска в Россию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ЕАН
Минтранс России с четверга отзывает допуски у авиакомпаний из Таджикистана Somon Air и Tajik Air на полеты Новосибирск — Душанбе, Новосибирск — Худжанд, Москва — Душанбе.
Соответствующее решение было принято после отказа властей среднеазиатской республики согласовать паритетные полеты авиакомпании «Уральские авиалинии» по нескольких направлениям.
Гендиректор Центра политической информации Андрей Мухин отметил, что «реакция российских авиавластей была более чем оперативной». Вместо с тем он заметил, что «Уральские авиалинии» — это компания частная, в то время как подобной решительной поддержки не всегда удается добиться, например, «Победе» — компании «почти государственной».
В пример он привел тот факт, что «белорусская „Белавиа“ пользуется в российских аэропортах рублевыми тарифами, в то время как российские компании летают в Минск по „евровым“ тарифам для нерезидентов»
"Неужели российские компании не заслуживают паритетных условий на направлении Минск-Москва?" — задается вопросом Мухин в материале для "Российской газеты".
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