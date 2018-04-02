«Уральские авиалинии» начали возврат денег за рейсы в Таджикистан

"Мы начали процедуру возврата денег за отмененные рейсы", — сказала собеседница агентства.

Проблемы между авиационными властями двух стран начались в середине марта. Таджикская сторона отказала авиакомпании «Уральские авиалинии» в полетах из нескольких городов РФ , обвинив российскую сторону в попытках нарушения паритета полетов.

Минтранс РФ , в свою очередь пообещал принять зеркальные меры, приостановив с 1 апреля полеты таджикских авиакомпаний «СомонЭйр» и «Таджик Эйр» в 10 городов РФ. Телеграмма об этом от Росавиации была получена в минувшую субботу.