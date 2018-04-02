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«Уральские авиалинии» начали возврат денег за рейсы в Таджикистан
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«Уральские авиалинии» начали возврат денег за рейсы в Таджикистан 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала возврат денег пассажирам за отмененные рейсы в Таджикистан, сообщила РИА Новости в понедельник представитель авиаперевозчика.
"Мы начали процедуру возврата денег за отмененные рейсы", — сказала собеседница агентства.
Проблемы между авиационными властями двух стран начались в середине марта. Таджикская сторона отказала авиакомпании «Уральские авиалинии» в полетах из нескольких городов РФ, обвинив российскую сторону в попытках нарушения паритета полетов.
Минтранс РФ, в свою очередь пообещал принять зеркальные меры, приостановив с 1 апреля полеты таджикских авиакомпаний «СомонЭйр» и «Таджик Эйр» в 10 городов РФ. Телеграмма об этом от Росавиации была получена в минувшую субботу.
Таджикские авиационные власти, в свою очередь приостановили полеты четырех российских авиакомпаний. Со 2 апреля отзываются ряд разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у пяти российский авиакомпаний — «Уральских авиалиний», UTair, «Сибири», «Северного ветра» и «Глобуса».
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