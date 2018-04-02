РФ отзывает разрешения у таджикских авиакомпаний на ряд маршрутов 

Россия с 5 апреля отзывает разрешения на выполнение авиакомпаниями Somon Air и Tajik Air («Таджик Эйр» и «Сомон Эйр») полетов по маршрутам: Новосибирск — Худжанд и Новосибирск — Душанбе, а также по маршруту Москва — Душанбе, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.
В министерстве обосновали это решение тем, что таджикская сторона не подтвердила заявки российского перевозчика на выполнение полетов в Таджикистан, не дала своего ответа на предложение о проведении переговоров в Москве, а также отозвала ранее выданные российским перевозчикам разрешения на выполнение полетов по ряду маршрутов.
Авиавласти Таджикистана отозвали разрешения на полеты по маршрутам Екатеринбург — Душанбе, Новосибирск — Душанбе, Иркутск — Душанбе, Краснодар — Душанбе, Красноярск — Душанбе, Санкт-Петербург — Душанбе, Самара — Душанбе, Санкт-Петербург — Худжанд, Новосибирск — Худжанд, Сургут — Худжанд, Самара — Худжанд.
Минтранс России предложил провести консультации авиационных властей России и Таджикистана в Москве до 5 апреля 2018 г.