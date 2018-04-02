РФ отзывает разрешения у таджикских авиакомпаний на ряд маршрутов

В министерстве обосновали это решение тем, что таджикская сторона не подтвердила заявки российского перевозчика на выполнение полетов в Таджикистан , не дала своего ответа на предложение о проведении переговоров в Москве, а также отозвала ранее выданные российским перевозчикам разрешения на выполнение полетов по ряду маршрутов.

Минтранс России предложил провести консультации авиационных властей России и Таджикистана в Москве до 5 апреля 2018 г.