Ещё
РФ отзывает разрешения у таджикских авиакомпаний на ряд маршрутов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РФ отзывает разрешения у таджикских авиакомпаний на ряд маршрутов 

BFM.RU 36 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Россия с 5 апреля отзывает разрешения на выполнение авиакомпаниями Somon Air и Tajik Air («Таджик Эйр» и «Сомон Эйр») полетов по маршрутам: Новосибирск — Худжанд и Новосибирск — Душанбе, а также по маршруту Москва — Душанбе, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.
В министерстве обосновали это решение тем, что таджикская сторона не подтвердила заявки российского перевозчика на выполнение полетов в Таджикистан, не дала своего ответа на предложение о проведении переговоров в Москве, а также отозвала ранее выданные российским перевозчикам разрешения на выполнение полетов по ряду маршрутов.
Авиавласти Таджикистана отозвали разрешения на полеты по маршрутам Екатеринбург — Душанбе, Новосибирск — Душанбе, Иркутск — Душанбе, Краснодар — Душанбе, Красноярск — Душанбе, Санкт-Петербург — Душанбе, Самара — Душанбе, Санкт-Петербург — Худжанд, Новосибирск — Худжанд, Сургут — Худжанд, Самара — Худжанд.
Минтранс России предложил провести консультации авиационных властей России и Таджикистана в Москве до 5 апреля 2018 г.
BFM.RU: последние новости
ФНС повышает планку: крупнейшие станут еще крупнее Кто может стоять за арестом братьев Магомедовых? Петр Фрадков возглавит Промсвязьбанк в апреле
 Ещё 35 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США169
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
В Сочи горит пятиэтажный дом45
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки219
Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию61
Видео
00:31
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение