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Источник: Таджикистан со 2 апреля ограничивает авиасообщение с Россией по 11 маршрутам
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Источник: Таджикистан со 2 апреля ограничивает авиасообщение с Россией по 11 маршрутам 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Таджикистан со 2 апреля отзывает ряд разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у четырех российский авиакомпаний: "Уральских авиалиний", «Ютэйр», «Сибири», «Северного ветра». Всего эта мера коснется 11 маршрутов между странами. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний РФ, знакомый с решением авиавластей Таджикистана.
"Авиавласти Таджикистана со 2 апреля отзывают у нескольких российских авиакомпаний ранее выданные разрешения на выполнение полетов по 11 направлениям", — сообщил он, сославшись на телеграмму авиавластей Таджикистана.
Так, по его словам, мера коснулась авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Ютэйр», «Сибирь», «Северный ветер». Авиавласти Таджикистана отзывают допуски на полеты в Душанбе из Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Санкт-Петербурга, Самары и в Худжанд из Новосибирска и Санкт-Петербурга, Самары и Сургута.
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