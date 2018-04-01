Источник: Таджикистан со 2 апреля ограничивает авиасообщение с Россией по 11 маршрутам

МОСКВА , 1 апреля. / ТАСС /. Таджикистан со 2 апреля отзывает ряд разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у четырех российский авиакомпаний: "Уральских авиалиний" , «Ютэйр», «Сибири», «Северного ветра». Всего эта мера коснется 11 маршрутов между странами. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний РФ, знакомый с решением авиавластей Таджикистана. "Авиавласти Таджикистана со 2 апреля отзывают у нескольких российских авиакомпаний ранее выданные разрешения на выполнение полетов по 11 направлениям", — сообщил он, сославшись на телеграмму авиавластей Таджикистана. Новосибирска, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Санкт-Петербурга, Так, по его словам, мера коснулась авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Ютэйр», «Сибирь», «Северный ветер». Авиавласти Таджикистана отзывают допуски на полеты в Душанбе из Екатеринбурга Самары и в Худжанд из Новосибирска и Санкт-Петербурга, Самары и Сургута