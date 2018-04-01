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Китайский стартап по производству электромобилей Singulato вложит 15 млрд юаней в  развитие отрасли в Сучжоу
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Китайский стартап по производству электромобилей Singulato вложит 15 млрд юаней в  развитие отрасли в Сучжоу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нанкин, 1 апреля /Синьхуа/ — Молодая китайская компания Singulato Motors, специализирующаяся на выпуске электромобилей, объявила о своих планах в следующие пять лет инвестировать 15 млрд юаней /2,39 млрд долларов США/ в промышленный центр города Сучжоу /пров. Цзянсу, Восточный Китай/.
Партнерство между стартапом и правительством Сучжоу включает в себя исследования и разработки, производство и промышленные инвестиции в соответствующую отрасль.
В ближайшие пять лет Singulato Motors построит в городе международный центр исследований и разработок и наймет от 2000 до 3000 специалистов, которые будут заниматься передовыми технологиями, такими как автономное управление.
В Сучжоу также откроется база по производству высококачественных компактных автомобилей компании. В 2016 году Singulato Motors приняла решение построить завод по производству средне— и крупногабаритных машин в городе Тунлин /пров. Аньхой/.
Стороны учредят фонд промышленных инвестиций объемом 10 млрд юаней, который будет способствовать появлению большего числа стартапов в отрасли.
Singulato Motors была создана в декабре 2014 года, в сфере интересов компании — автомобили на новых источниках энергии, интеллектуальные автомобильные системы и облачные сервисы для автомобилей. -0-
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