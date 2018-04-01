Ещё
Глава Минфина Украины заработал почти 22 тысячи долларов за год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Минфина Украины заработал почти 22 тысячи долларов за год 

Говорит Москва 21 минуту назад
В декларации министр сообщил, что на его банковском счёте хранится 3,5 тыс. долларов и свыше 88 тыс. долларов на общем счете с женой. Данилюк также задекларировал 115 тыс. долларов наличных. Его супруга в прошлом году заработала почти 1,4 тыс. долларов.
Согласно декларации, глава Минфина совместно с женой владеет жилым домом общей площадью 290 квадратных метров и земельным участком под Киевом, а также автомобилем BMW X5 2008 года выпуска. Кроме того, министр финансов задекларировал антикварные швейцарские серебряные часы начала XX века (стоимость не указана) и «афонскую икону Святого Николая» XX века.
Ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что Пётр Порошенко задекларировал за 2017 год около 620 тыс. долларов доходов. Премьер Владимир Гройсман указал сумму в 650 тыс. долларов.
Говорит Москва: последние новости
Минтранс РФ потребовал от Лондона разъяснений по инциденту с самолётом «Аэрофлота» Счётную палату попросили проверить корпоратив «Россетей» за 27 млн рублей АСВ стало владельцем более 99,9% «Промсвязьбанка»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ239
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»346
Путин подписал указ об отставке Тулеева477
В Домодедово девушка избила пограничника55
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Видео
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
04:11
Стало известно время падения «Небесного дворца»
Наука и техника
00:39
Стало известно состояние Шварценеггера
Шоу-бизнес
05:36
Путин подписал указ об отставке Тулеева
Политика
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение