Глава Минфина Украины заработал почти 22 тысячи долларов за год 

В декларации министр сообщил, что на его банковском счёте хранится 3,5 тыс. долларов и свыше 88 тыс. долларов на общем счете с женой. Данилюк также задекларировал 115 тыс. долларов наличных. Его супруга в прошлом году заработала почти 1,4 тыс. долларов.
Согласно декларации, глава Минфина совместно с женой владеет жилым домом общей площадью 290 квадратных метров и земельным участком под Киевом, а также автомобилем BMW X5 2008 года выпуска. Кроме того, министр финансов задекларировал антикварные швейцарские серебряные часы начала XX века (стоимость не указана) и «афонскую икону Святого Николая» XX века.
Ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что Пётр Порошенко задекларировал за 2017 год около 620 тыс. долларов доходов. Премьер Владимир Гройсман указал сумму в 650 тыс. долларов.