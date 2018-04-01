Глава Минфина Украины заработал почти 22 тысячи долларов за год

В декларации министр сообщил, что на его банковском счёте хранится 3,5 тыс. долларов и свыше 88 тыс. долларов на общем счете с женой. Данилюк также задекларировал 115 тыс. долларов наличных. Его супруга в прошлом году заработала почти 1,4 тыс. долларов.