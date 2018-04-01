Государственный банк развития Китая выделит в этом году кредит в размере 400 млрд юаней для адресной помощи нуждающемуся населению

Пекин, 1 апреля / Синьхуа / — В этом году Государственный банк развития Китая /ГБРК/ предоставит кредит в размере 400 млрд юаней /около 64 млрд долларов США/ для адресной помощи нуждающемуся населению. Об этом в воскресенье сообщили корр. агентства Синьхуа в ГБРК.

Эти средства будут направлены на строительство инфраструктуры в бедных, в первую очередь в беднейших районах, переселение жителей в более благополучные районы, развитие специфических отраслей, улучшение образования и здравоохранения и др.

По данным ГБРК, за последние 5 лет им были выданы кредиты в размере 919,1 млрд юаней для адресной помощи нуждающемуся населению в 987 бедных уездах. -0-