Девять компаний дебютировали на китайской «третьей новой площадке»

Пекин, 1 апреля / Синьхуа / — Девять малых и средних предприятий дебютировали на этой неделе в китайской Общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ, известной также как «третья новая площадка» /New Third Board/.

Благодаря этому общее число зарегистрированных в системе NEEQ компаний достигло 11559.

За пять рабочих дней с 26 по 30 марта оборот на площадке достиг 2,06 млрд юаней /около 328 млн долларов США/, что на 36,7 процента больше, чем на предыдущей неделе.

NEEQ была запущена в начале 2013 года в качестве дополнения к Шанхайской и Шэньчжэньской фондовым биржам и предназначена для обслуживания малых и средних предприятий.

Данная система рассматривается в качестве доступного способа получения финансирования малым бизнесом, характеризующегося низкими финансовыми издержками и простыми процедурами листинга. -0-