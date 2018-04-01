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Девять компаний дебютировали на китайской «третьей новой площадке»
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Девять компаний дебютировали на китайской «третьей новой площадке» 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — Девять малых и средних предприятий дебютировали на этой неделе в китайской Общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ, известной также как «третья новая площадка» /New Third Board/.
Благодаря этому общее число зарегистрированных в системе NEEQ компаний достигло 11559.
За пять рабочих дней с 26 по 30 марта оборот на площадке достиг 2,06 млрд юаней /около 328 млн долларов США/, что на 36,7 процента больше, чем на предыдущей неделе.
NEEQ была запущена в начале 2013 года в качестве дополнения к Шанхайской и Шэньчжэньской фондовым биржам и предназначена для обслуживания малых и средних предприятий.
Данная система рассматривается в качестве доступного способа получения финансирования малым бизнесом, характеризующегося низкими финансовыми издержками и простыми процедурами листинга. -0-
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