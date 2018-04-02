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Налоговики не доказали нереальность сделки
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Налоговики не доказали нереальность сделки 

Время бухгалтера 1 час назад
Общество заключило с контрагентом договор на поставку молока. ИФНС провела камеральную проверку и пришла к выводу, что заявленные обществом вычеты по НДС неправомерны. Налоговики посчитали, что контрагент не мог поставить истцу молоко, поскольку был зарегистрирован незадолго до заключения контракта, не располагался по юрадресу и не имел трудовых и материальных ресурсов. Также сделка носила разовый характер, переговоры велись с фактическим поставщиком, а деньги по счетам контрагента двигались транзитом.
Вышестоящий налоговый орган это решение поддержал. Общество не согласилось с этим и подало в суд.
Суд первой инстанции посчитал, что документов, предоставленных обществом-истцом, достаточно для того, чтобы признать вычет правомерным. Истец предоставил счета-фактуры, договор, транспортные накладные, ветеринарные свидетельства и удостоверения качества товара. Документы подписаны руководителем контрагента, транспортные накладные содержат информацию о принадлежащем посреднику автомобиле, остальные документы также подтверждают реальность сделки.
Руководитель контрагента подтвердил поставку товара истцу.
Суд пришел к выводу, что ИФНС не доказала, что вычет по НДС был неправомерен.
Инспекция не согласилась с решением суда и подала апелляцию, однако суд второй инстанции оставил первоначальное решение в силе. После этого налоговики подали кассационную жалобу в областной арбитраж, посчитав, что предыдущие суды не полностью дали оценку доказательствам, приведенным в материалах дела.
Областной арбитраж не нашел в материалах дела ничего, что подтверждало бы выводы ИФНС, и оставил жалобу налоговиков без удовлетворения.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17.01.2018 № А31-2091/2017
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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Наличие полного комплекта документов факт реальности сделок не подтверждает ФНС рассказала, по какой форме нужно сдать годовой расчет 6-НДФЛ Общие сроки исковой давности для взыскания штрафа за непредставление СЗВ-М не применимы
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