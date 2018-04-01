Удмуртия заняла 7 место по количеству малых предприятий в Приволжье

Ижевск. Удмуртия . Удмуртия заняла 7 место по количеству малых предприятий в Приволжском федеральном округе. Как сообщает Удмуртстат, на начало 2018 года их насчитали 2 763 единицы.

Средняя численность работников списочного состава на малых предприятиях Удмуртской Республики составила 76,2 тыс. человек.

Среднемесячная зарплата за 2017 год сложилась в размере 22,5 тыс. рублей. Самая высокая в Пермском крае — 27,5 тыс. рублей, самая низкая — в Нижегородской области — 17,8 тыс. рублей.

Оборот малых предприятий родникового края — 179 млрд рублей.

Лидер по инвестициям в основной капитал — Нижегородская область — 18,3 млрд рублей, аутсайдер — Республика Мордовия — 2,3 млрд рублей, Удмуртия на 12 месте — 4,6 млрд рублей.