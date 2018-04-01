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Удмуртия заняла 7 место по количеству малых предприятий в Приволжье
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Удмуртия заняла 7 место по количеству малых предприятий в Приволжье 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 7 место по количеству малых предприятий в Приволжском федеральном округе. Как сообщает Удмуртстат, на начало 2018 года их насчитали 2 763 единицы.
Первое место занимает Татарстан (7256 единиц), второе — Нижегородская область (6464 единиц) и третье — Самарская области (6314 единиц). Меньше всего малых предприятий в Мордовии — 1005 единиц.
Средняя численность работников списочного состава на малых предприятиях Удмуртской Республики составила 76,2 тыс. человек.
Среднемесячная зарплата за 2017 год сложилась в размере 22,5 тыс. рублей. Самая высокая в Пермском крае — 27,5 тыс. рублей, самая низкая — в Нижегородской области — 17,8 тыс. рублей.
Оборот малых предприятий родникового края — 179 млрд рублей.
Лидер по инвестициям в основной капитал — Нижегородская область — 18,3 млрд рублей, аутсайдер — Республика Мордовия — 2,3 млрд рублей, Удмуртия на 12 месте — 4,6 млрд рублей.
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