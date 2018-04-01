Дмитрий Кобылкин: Геолог — это во все времена звучит гордо!

«Чествуя разведчиков северных недр, мы отдаём дань уважения их умению побеждать. Геолог — это во все времена звучит гордо! Во многом благодаря открытиям первопроходцев, их мужеству и вере в успех, значительно укрепился социально-экономический потенциал Ямала и всего Отечества, а геологические открытия специалистов отрасли сегодня являются гарантом динамичного развития национальной экономики и энергетической безопасности страны», — говорится в поздравлении главы региона.

Дмитрий Кобылкин пожелал ветеранам отрасли, нынешним геологам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, больших профессиональных успехов во славу ямальской Арктики и Отечества!

День геолога учреждён указом президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны. Инициаторами обращения в президиум Верховного Совета СССР выступила группа выдающихся советских геологов во главе с академиком Александром Яншиным . Поводом для обращения стало открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Начало апреля для проведения праздника выбрано потому, что это период окончание зимних холодов и схода снега, когда у специалистов отрасли начинается подготовка к летним полевым работам и экспедициям.

На Ямале геолог — больше, чем одна из профессий. Именно геологи дали старт преобразованию далекой и малонаселенной провинции в современный, высокотехнологичный, социально комфортный и стратегический регион. Именно на Ямале сосредоточена основная минерально-сырьевая база страны. Напомним, доля Ямало-Ненецкого автономного округа в доказанных российских запасах природного газа составляет более 70 процентов, нефти и конденсата — 18 процентов. Текущие разведанные запасы на Ямале составляют 44,5 трлн. кубометров газа, почти 5 млрд тонн нефти и около 2 млрд тонн конденсата. На территории округа расположено 236 месторождений нефти и газа, общие доказанные запасы углеводородного сырья — 44,5 трлн. кубометров газа и почти 5 млрд тонн нефти. На территории округа добывают более 80 процентов всего российского газа и 20 процентов от мировой газодобычи.