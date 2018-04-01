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Чистая прибыль китайской компании Midea Group выросла более чем на 17 процентов в  2017 году
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Чистая прибыль китайской компании Midea Group выросла более чем на 17 процентов в  2017 году 

ИА Синьхуа 1 час назад
Гуанчжоу, 1 апреля /Синьхуа/ — Чистая прибыль ведущей китайской компании бытовой техники Midea Group по итогам 2017 года выросла на 17,7 процента.
Чистая прибыль акционеров составила 17,28 млрд юаней /2,75 млрд долл. США/, говорится в опубликованном на днях финансовом отчете компании.
Общий оборот компании вырос на 51,35 процента до 241,9 млрд юаней.
Компания прилагает усилия для улучшения интеллектуальной цепочки поставок и развития индустриального интернета.
Согласно отчету, за прошедшие 5 лет компания вложила более 20 млрд юаней в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в которых приняли участие более 10 тыс. специалистов.
В девяти странах мира функционирует 20 научно-исследовательских центров компании.
В прошлом году компания подала 16 934 заявки на получение патентов. -0-
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