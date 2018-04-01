Пошлина на экспорт нефти из России снизилась на 8,1 доллара

С воскресенья, 1 апреля, в России снизилась пошлина на экспорт нефти.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы Минэкономразвития. Таким образом, пошлина на экспорт снизилась с 119,5 доллара до 111,4 доллара за тонну.

Также сократилась экспортная пошлина высоковязкую нефть — с 19,4 доллара до 17,9 доллара.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла снизилась на 2,4 доллара до 33,4 доллара, на темные — на 8,1 доллара до 111,4 доллара.

Уменьшилась экспортная пошлина на товарный бензин: с 1 апреля она составляет 33,4 доллара за тонну.

Кроме того, понизились пошли на экспорт прямогонного бензина (до 61,2 доллара) и кокс (7,2 доллара).