Ещё
Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 апреля снизилась на $8,1 — до $111,4 за тонну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 апреля снизилась на $8,1 — до $111,4 за тонну 

Прайм 20 минут назад
МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 апреля снизилась на 8,1 доллара — до 111,4 доллара за тонну со 119,5 доллара за тонну в марте, следует из документов Минэкономразвития РФ.
Минфин РФ ранее сообщал, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта 2018 года составила 62,54 доллара за баррель, или 456,6 доллара за тонну.
Льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов за баррель. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).
Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 апреля сократилась до 17,9 доллара с 19,4 доллара.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла снизилась до 33,4 доллара с 35,8 доллара, на темные — до 111,4 со 119,5 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина с 1 апреля уменьшилась до 33,4 доллара с 35,8 доллара, прямогонного (нафта) — до 61,2 доллара с 65,7 доллара за тонну.
Пошлина на кокс понизилась до 7,2 доллара с 7,7 доллара за тонну.
Прайм: последние новости
РФ при отсутствии объяснений Лондона по "Аэрофлоту" может применить аналогичные действия "Нафтогаз Украины" уже в апреле может начать процесс взыскания долга с "Газпрома" "Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по контракту на транзит газа через Украину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиардеры в неволе: за что Магомедовых отправили в СИЗО125
Дипломаты узнали об издевательствах над Ярошенко в тюрьме70
Экс-посол Британии: кому выгодно отравление Скрипаля10
Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан об угрозе582
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»30
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение