Жители Узбекистана смогут снимать наличную валюту с карт

Душанбе, 1 апр — Sputnik . Население Узбекистана с 1 апреля может снимать на территории страны наличную валюту с международных платежных карт в пределах лимитов, установленных коммерческими банками.

Соответствующее постановление президент страны Шавкат Мирзиёев подписал в конце марта.

Президент поручил Центральному банку и коммерческим банкам до 1 июля завершить интеграцию отечественных платежных систем с основными международными платежными системами, обеспечивающими принятие карт нерезидентов во всей сети платежных терминалов.

Ранее сообщалось, что Узбекистан упростил порядок вывоза национальной валюты за границу. Теперь максимальная сумма, которую можно вывозить без декларации, составила 50 минимальных размеров заработной платы (1 МРЗП — 172 240 сумов, 50 — 8,6 миллиона сумов — около 1000 долларов).

Ранее декларированию не подлежала сумма, превышающая пять минимальных размеров заработной платы. Кроме того, был упрощен порядок получения разрешения на вывоз национальной валюты сверх суммы в 50 МРЗП. Ранее это разрешение выдавал только Центробанк, теперь это разрешено филиалам регулятора во всех областях страны.