Население сможет снимать наличную валюту с международных карт с 1 апреля в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 1 апр /ПРАЙМ/. Население Узбекистана с 1 апреля может снимать на территории страны наличную валюту с международных платежных карт в пределах лимитов, установленных коммерческими банками, президент страны Шавкат Мирзиеев подписал соответствующее постановление в конце марта.

С 5 сентября 2017 года граждане Узбекистана могут свободно продавать в обменных пунктах и приобретать инвалюту в конверсионных отделах коммерческих банков по рыночному курсу. При покупке валюты средства зачисляются на международные платежные карты и могут использоваться за границей без каких-либо ограничений. На территории Узбекистана оплата за товары и услуги в СКВ запрещена.

"Центральному банку Республики Узбекистан в срок до 1 апреля 2018 года внедрить механизм снятия на территории Республики Узбекистан наличной иностранной валюты, приобретенной физическими лицами на международные платежные карты, в пределах лимитов, установленных коммерческими банками", — говорилось в тексте документа.

Президент поручил ЦБ и коммерческим банкам до 1 июля завершить интеграцию отечественных платежных систем с основными международными платежными системами, обеспечивающими принятие карт нерезидентов во всей сети платежных терминалов.

В Узбекистане с 1 января 2018 года отменено обязательное декларирование в письменной форме при въезде или выезде наличной иностранной валюты в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте 2 тысяч долларов. Размер вывоза валюты физлицами без разрешающих документов из Узбекистана повышен в 2,5 раза — до 5 тысяч долларов.

ЦБ Узбекистана с 5 сентября 2017 года практически в два раза девальвировал национальную валюту — сум, а указом президента Узбекистана юридические и физлица получили возможность свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу. В стране ранее существовала практика множественности валютных курсов. В частности, разница между официальным курсом ЦБ и стоимостью доллара на «черном» рынке, где покупали валюту население и малый бизнес, достигала двукратной величины.