Россияне могут получить льготный кредит на покупку деревянных домов

С 1 апреля по 30 ноября в России будет действовать программа субсидирования ставок по кредитам на покупку деревянных типовых домов. Ранее соответствующее постановление Правительства вступило в силу.

Претендовать на получение льготного займа может любой россиянин. В рамках программы процентная ставка по кредиту на покупку деревянного дома заводского изготовления будет снижена на пять процентов. При этом заёмщик должен будет внести предоплату — не менее 10 процентов от стоимости конструкции. Максимальный размер кредита составит 3,5 миллиона рублей.

На реализацию программы выделено 197,7 миллиона рублей