Ещё
Россияне могут получить льготный кредит на покупку деревянных домов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне могут получить льготный кредит на покупку деревянных домов 

Парламентская газета 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
С 1 апреля по 30 ноября в России будет действовать программа субсидирования ставок по кредитам на покупку деревянных типовых домов. Ранее соответствующее постановление Правительства вступило в силу.
Претендовать на получение льготного займа может любой россиянин. В рамках программы процентная ставка по кредиту на покупку деревянного дома заводского изготовления будет снижена на пять процентов. При этом заёмщик должен будет внести предоплату — не менее 10 процентов от стоимости конструкции. Максимальный размер кредита составит 3,5 миллиона рублей.
На реализацию программы выделено 197,7 миллиона рублей
Парламентская газета: последние новости
Минтранс: Россия может принять меры в отношении британских авиакомпаний Глава «Транснефти» рассказал Путину о планах компании по импортозамещению Власти Севастополя выделят 4,5 миллиона рублей на создание «энергетического генплана»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиардеры в неволе: за что Магомедовых отправили в СИЗО127
Дипломаты узнали об издевательствах над Ярошенко в тюрьме70
Экс-посол Британии: кому выгодно отравление Скрипаля10
Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан об угрозе583
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»30
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение