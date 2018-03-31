На одного жителя Нижегородской области приходится более 133 тысяч рублей долга

Основой расчётов послужили данные Центробанка и Росстата, на базе которых эксперты РИА «Рейтинг» подготовили региональный рейтинг банковской задолженности россиян. Доля просрочки снижается, хотя общий спрос на кредиты растёт. Лучшие показатели финансовой дисциплины свойственны для северных регионов, ПФО и Крыма. Нижегородская область в ТОП — -10 регионов с маленькой долей просрочки не вошла. Хотя этот показатель (6,03%) ниже среднероссийского (6,98%), причём просрочка-2017 в регионе на 1% ниже, чем годом раньше. В рейтинге Нижегородская область заняла 25-е место. На одного жителя региона приходилось в прошлом году 133,5 тысячи рублей долга перед банками, что на 13,6% больше, чем в 2016 году.