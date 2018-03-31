Биография российского бизнесмена Зиявудина Магомедова

Зиявудин (имя при рождении — Зияудин) Гаджиевич Магомедов родился 25 сентября 1968 года в городе Махачкал Дагестанской АССР (ныне — Республика Дагестан РФ ). По национальности — аварец.

В 1994 году окончил экономический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова по специальности «Мировая экономика». В 2000 году в МГУ защитил диссертацию на степень кандидата экономических наук (тема: «Современные направления деятельности транснациональных банков»).

В 1993 году вместе со старшим братом Магомедом, а также двоюродным братом Ахмедом Билаловым и другими партнерами создал компанию «Интерфинанс». С 1994 года по 1998 год Зиявудин Магомедов был президентом АОЗТ «ИФК— Интерфинанс» (Москва; компания существовала до 19 декабря 2002 года), впоследствии занимал пост председателя совета директоров компании.

В 2002-2004 годах возглавлял совет учредителей Фонда поддержки программы «Диалог» ( Санкт-Петербург ).

В июле 2010 года распоряжением президента РФ Дмитрия Медведева был назначен представителем Российской Федерации в Деловом консультативном совете форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" на 2010-2012 годы. В 2012 году был председателем Делового консультативного совета АТЭС.

В настоящее время — председатель совета директоров Группы «Сумма», которая была зарегистрирована в 2007 году в Москве. По данным СМИ, Зиявудин Магомедов вместе со своим братом Магомедом контролируют компанию через офшор. «Сумме» принадлежит Новороссийский морской торговый порт (25%), Группа FESCO (50%; транспортная компания), " Якутская топливно-энергетическая компания " (более 90%), «Объединенная зерновая компания» (50% минус одна акция).

По версии Forbes, Зиявудин Магомедов в 2018 году занимает 1867-е место в мировом рейтинге миллиардеров с состоянием $1,2 млрд

Является членом Российского совета по международным делам (РСМД), Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России (с 2012 года). Входит в состав попечительских советов Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» (с 2013 года), Дипломатической академии МИД России , Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова (с 2010 года), Фонда поддержки олимпийцев России, Большого театра России. Член наблюдательного совета Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Награжден орденами Дружбы (2010) и Почета (2012), почетной грамотой президента России (2011; за вклад в реставрацию Большого театра).

Женат, трое детей.