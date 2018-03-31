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Во Вьетнаме упадет добыча нефти
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Во Вьетнаме упадет добыча нефти 

Вьетнам сегодня 38 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
Правительство Вьетнама ожидает сокращение добычи нефти в стране на 14,7 процента в годовом сравнении
Таким образом, прогнозируется добыча 11,31 млн тонн (227.130 баррелей в сутки) в 2018 году. Сообщается, что в первом квартале добыча уже опустилась на 7,7 процента в годовом сравнении до 3,57 млн тонн. Причиной падения в правительстве называют истощение шельфовых месторождений.
Зато, по прогнозам, добыча другого угля во Вьетнаме вырастет на 9,2 процента в годовом сравнении до 41,51 млн тонн. За первые три месяца года она составила 10,76 млн тонн.
Источник: Financial One
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