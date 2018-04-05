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ФАС: арест Магомедовых не повлиял на решение по сделке о продаже доли в НМПТ
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ФАС: арест Магомедовых не повлиял на решение по сделке о продаже доли в НМПТ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что арест совладельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова никак не повлиял на решение Федеральной антимонопольной службы по сделке с выходом «Суммы» из НМПТ. Об этом сообщает RNS.
"Группа "Транснефть" и группа «Сумма» имеют наше разрешение, ФАС свою работу закончила с точки зрения проверки на предмет антимонопольного законодательства. Компании, которые, хотели участвовать в этой сделке, могут как угодно решать, могут воспользоваться нашим согласием или не воспользоваться, мы разрешаем сделку, но никого не заставляем ее делать", — сказал Артемьев.
Ранее советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что «Транснефть» приостановила переговоры с группой «Сумма» о покупке доли в Новороссийском морском торговом порте.
Впоследствии в «Транснефти» прокомментировали "Газете.Ru", что у компании сохраняется ин­терес к увеличению доли в акционерном ка­питале Новороссийс­кого порта.
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