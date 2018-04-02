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Дело братьев Магомедовых прокомментировали в Кремле
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Дело братьев Магомедовых прокомментировали в Кремле 

Авторадио 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «пересудами» предположения о политическом подтексте расследования. Песков напомнил, что государство постоянно следит за распределением бюджетных средств, и борьба с хищениями ведется системно. Об этом пишет ТАСС. Совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и его старший брат были арестованы по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей. По данным на 2017-ый состояние Магомедова -младшего оценивалось почти в полтора миллиарда долларов, он занимал 63 место в списке Forbes.
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