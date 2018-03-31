Трамп упрекнул газету The Washington Post в поддержке компании Amazon

"Пока мы обсуждаем эту тему, стало известно, что Почтовая служба США потеряет в среднем $1,50 за каждую посылку, доставленную для Amazon. В целом эта сумма достигает миллиарды долларов", — утверждает американский лидер. Он так же ссылается на «терпящую неудачи» газету The New York Times , по данным которой штат лоббистов Amazon в последнее время «раздулся» до больших размеров.

"И это не говоря о лживой The Washington Post, которая используется в качестве «лоббиста», поэтому должна зарегистрироваться, — утверждает Трамп. — Эта афера с почтовой службой должна прекратиться. Amazon должен платить по реальным расценкам (и выплачивать налоги) сейчас же!"

В среду информационный портал Axios сообщил со ссылкой на источник, что президент США рассматривает возможность ужесточения налогового режима для компании Amazon, а также не исключает применения к ней мер в рамках законодательства о борьбе с монополиями и защите конкуренции. В четверг Трамп обвинил компанию в том, что она недоплачивает налоги в бюджет и доводит до разорения небольшие магазины, которые не могут с ней конкурировать. В Белом доме заверили, что пока никаких мер по отношении к компании принимать не планируется.