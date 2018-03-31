Трамп потребовал от Washington Post зарегистрироваться в качестве лоббиста

Трамп в своем твиттере в последнее время часто критикует Amazon, так как почта США, по его словам, несет убытки в $1,50 за каждую посылку, доставляемую для компании.

Washington Post отметил, что если почта увеличит тарифы на пересылку, то затраты компании на доставку товаров возрастут на $2,6 млрд

Как отмечает Axios, в США СМИ не должны регистрироваться в качестве «лоббистов».