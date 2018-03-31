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Трамп потребовал от Washington Post зарегистрироваться в качестве лоббиста
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Трамп потребовал от Washington Post зарегистрироваться в качестве лоббиста 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп потребовал от газеты Washington Post зарегистрироваться в качестве лоббиста, так как ей владеет глава Amazon Джефф Безос. Об этом сообщает Axios.
Трамп в своем твиттере в последнее время часто критикует Amazon, так как почта США, по его словам, несет убытки в $1,50 за каждую посылку, доставляемую для компании.
Washington Post отметил, что если почта увеличит тарифы на пересылку, то затраты компании на доставку товаров возрастут на $2,6 млрд
Как отмечает Axios, в США СМИ не должны регистрироваться в качестве «лоббистов».
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