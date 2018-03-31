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В ОЗК обыски в рамках проверки «Суммы» не проходили, заявили в компании
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В ОЗК обыски в рамках проверки «Суммы» не проходили, заявили в компании 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Объединенная зерновая компания (ОЗК) работает в обычном режиме, обыски в компании в рамках следственных действий в отношении совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (группа владеет 50% минус одна акция в ОЗК) не проходили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОЗК.
Совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов задержаны по делу о крупных хищениях бюджетных средств, обыски прошли в 25 регионах России, об этом ранее сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По информации издания «Коммерсант», в пятницу, 30 марта, сотрудники ГУЭБиПК МВД и службы экономической безопасности ФСБ провели серию обысков в коммерческих структурах владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, чья дочерняя компания была подрядчиком на первых этапах строительства стадиона в Калининграде, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. По данным газеты, при строительстве стадиона было похищено более 752 миллионов рублей. Оперативно-следственные группы побывали у него дома, в квартирах его родственников и партнеров.
"В отношении представителя миноритарного акционера АО ОЗК проводятся следственные действия. На работу компании на данный момент это не оказывает никакого влияния", — сказали в компании.
По словам представителя ОЗК, компания функционирует в рабочем режиме. «Мы ведем свою деятельность в соответствии с директивами правительства РФ, долгосрочной программой развития и операционными планами. В рамках следственных мероприятий ведем взаимодействие. Обысков у нас не проводилось», — добавили в ОЗК.
Объединенная зерновая компания была основана в 2009 году для поддержки отечественных аграрных компаний и развития инфраструктуры зернового рынка. Государству принадлежит 50% плюс одна акция ОЗК, остальные акции находятся у группы «Сумма».
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