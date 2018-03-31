Группа компаний «Сумма»

Группа «Сумма» — диверсифицированный холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Штаб-квартира компании расположена в Москве

В компаниях группы, которые присутствуют в почти 40 регионах России и за рубежом, занято более 10 тысяч человек. Головная компания — ООО «Группа Сумма». До августа 2011 года носила название «Сумма Капитал».

Контроль над группой принадлежит предпринимателю Зиявудину Магомедову (он же является председателем совета директоров компании).

Исполнительный директор — Лейла Маммедзаде.

Группа «Сумма» уделяет особое внимание благотворительности и социальной ответственности бизнеса.

Всю благотворительность Группы «Сумма» координирует частный благотворительный фонд «ПЕРИ». Фонд создан в 2012 году по инициативе председателя совета директоров Группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.

Группа «Сумма» активно участвует в поддержке отечественного спорта, вкладывая средства в продвижение принципов здорового образа жизни.

31 марта стало известно, что совладельцы группы компаний «Сумма» были задержаны по подозрению в крупном хищении из бюджета, обыски прошли в 25 регионах.