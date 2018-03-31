Группа компаний «Сумма» 

Группа «Сумма» — диверсифицированный холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Штаб-квартира компании расположена в Москве.
В компаниях группы, которые присутствуют в почти 40 регионах России и за рубежом, занято более 10 тысяч человек. Головная компания — ООО «Группа Сумма». До августа 2011 года носила название «Сумма Капитал».
Контроль над группой принадлежит предпринимателю Зиявудину Магомедову (он же является председателем совета директоров компании).
Исполнительный директор — Лейла Маммедзаде.
Среди активов, контролируемых «Суммой»: Группа НМТП (25%, в состав группы входит Новороссийский морской торговый порт, Транспортная группа FESCO (32,5%), «Объединённая зерновая компания» (50% минус одна акция), Якутская топливно-энергетическая компания (82%), «СУИпроект», телекоммуникационная компания «Национальный Телеком», оператор терминала в порту Роттердам Shtandart TT B. V. (100%) инжиниринговые компании «ГлобалЭлектроСервис», «Стройновация», «Интэкс» и др. Также «Сумме» принадлежит крупный пакет в Новороссийском комбинате хлебопродуктов (с учётом входящего в НМТП Новороссийского зернового терминала, «Сумма» имеет существенные доли в двух крупнейших портовых зерновых терминалах России).
Группа «Сумма» уделяет особое внимание благотворительности и социальной ответственности бизнеса.
Всю благотворительность Группы «Сумма» координирует частный благотворительный фонд «ПЕРИ». Фонд создан в 2012 году по инициативе председателя совета директоров Группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.
Группа «Сумма» активно участвует в поддержке отечественного спорта, вкладывая средства в продвижение принципов здорового образа жизни.
31 марта стало известно, что совладельцы группы компаний «Сумма» были задержаны по подозрению в крупном хищении из бюджета, обыски прошли в 25 регионах.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников