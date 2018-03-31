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ХК «Адмирал» прокомментировал сообщения о задержании гендиректора клуба
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ХК «Адмирал» прокомментировал сообщения о задержании гендиректора клуба 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Информация о задержании президента хоккейного клуба «Адмирал» из Владивостока Заирбека Юсупова не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном сообщении клуба, опубликованном 31 марта.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании Юсупова якобы по делу о хищениях.
«Слухи о моем задержании не более, чем слухи. Видимо некоторым СМИ очень хочется «раскачать» ситуацию вокруг хоккейного клуба за счёт непроверенной информации и откровенной лжи», — прокомментировал ситуацию сам Заирбек Юсупов.
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