ХК «Адмирал» прокомментировал сообщения о задержании гендиректора клуба

Информация о задержании президента хоккейного клуба «Адмирал» из Владивостока Заирбека Юсупова не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном сообщении клуба, опубликованном 31 марта.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Юсупова якобы по делу о хищениях.