ХК «Адмирал» прокомментировал сообщения о задержании гендиректора клуба 

Информация о задержании президента хоккейного клуба «Адмирал» из Владивостока Заирбека Юсупова не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном сообщении клуба, опубликованном 31 марта.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании Юсупова якобы по делу о хищениях.
«Слухи о моем задержании не более, чем слухи. Видимо некоторым СМИ очень хочется «раскачать» ситуацию вокруг хоккейного клуба за счёт непроверенной информации и откровенной лжи», — прокомментировал ситуацию сам Заирбек Юсупов.