Интерпрогрессбанк понизил ставки по вкладам в рублях

Столичный Интерпрогрессбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта.

Доходность депозита «Капитал» (от 3 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до года) составит 6,25—7% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

Вклад «Максимальный комфорт» (от 150 тыс. рублей) открывается под 5,5—6,25%, а «Мой доход» (от 30 тыс. рублей) — под 6—6,5% годовых. Срок депозитов — от трех месяцев до года.

«ИПБ-Онлайн» (от 10 тыс. рублей на год) привлекается под 5,75%, а «Доходный» (от 30 тыс. рублей на сроки от года до полутора лет) — под 6% годовых.

Доходность «Срочного пенсионного» (от 1 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до года) составит 6—6,5%, а «Универсального пенсионного» (от 100 рублей на три года) — 5% годовых.

«Оптимальный» (от 3 млн рублей на сроки от полугода до года) открывается под 6,25—6,75% годовых.

По всем вкладам, кроме «Капитала», предусмотрена возможность дополнительных взносов. Проценты по вышеперечисленным вкладам выплачиваются ежемесячно.