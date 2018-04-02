Ещё
Интерпрогрессбанк понизил ставки по вкладам в рублях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому

Интерпрогрессбанк понизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 35 минут назад
Столичный Интерпрогрессбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта.
Доходность депозита «Капитал» (от 3 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до года) составит 6,25—7% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
Вклад «Максимальный комфорт» (от 150 тыс. рублей) открывается под 5,5—6,25%, а «Мой доход» (от 30 тыс. рублей) — под 6—6,5% годовых. Срок депозитов — от трех месяцев до года.
«ИПБ-Онлайн» (от 10 тыс. рублей на год) привлекается под 5,75%, а «Доходный» (от 30 тыс. рублей на сроки от года до полутора лет) — под 6% годовых.
Доходность «Срочного пенсионного» (от 1 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до года) составит 6—6,5%, а «Универсального пенсионного» (от 100 рублей на три года) — 5% годовых.
«Оптимальный» (от 3 млн рублей на сроки от полугода до года) открывается под 6,25—6,75% годовых.
По всем вкладам, кроме «Капитала», предусмотрена возможность дополнительных взносов. Проценты по вышеперечисленным вкладам выплачиваются ежемесячно.
Банки.ру: последние новости
Чистая прибыль Почта Банка в 2017 году по МСФО выросла на 25% Чистая прибыль НСПК за 2017 год составила 3,3 млрд рублей АСВ начнет расчеты с вкладчиками АктивКапитал Банка и Лайтбанка не позднее 12 апреля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России469
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля203
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан57
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение