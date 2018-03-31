Порошенко: Инцидент в Солсбери повлияет на реализацию проекта «Северный поток-2»

"Я убежден, что нападение с применением отравляющего газа в британском Солсбери будет иметь последствия также и для «Северного потока-2», — заявил Порошенко в интервью немецкой медиагруппе Funke. Он добавил, что «те, кто поддерживает „Северный поток-2“, становятся соратниками России в ее „гибридной войне“.

По словам Порошенко, позицию в отношении „Северного потока-2“ нужно изменить „по политическим, экономическим и этическим причинам“. Он подчеркнул, что для России данный проект „не является экономическим, но… представляет собой инструмент политического давления“.

Порошенко добавил, что для Киева запуск „Северного потока-2“ будет означать потери в 2 миллиарда долларов ежегодно в связи со снижением транзита газа. Это, а также возможное сокращение поставок »Газпрома" из Европы на Украину может стать «причиной для ослабления нашей страны», сказал президент.