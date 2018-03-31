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Порошенко: Инцидент в Солсбери повлияет на реализацию проекта «Северный поток-2»
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Порошенко: Инцидент в Солсбери повлияет на реализацию проекта «Северный поток-2» 

Прайм 30 минут назад
Фото: Прайм
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что инцидент с отравлением экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери будет иметь последствия для реализации проекта газопровода «Северный поток-2».
"Я убежден, что нападение с применением отравляющего газа в британском Солсбери будет иметь последствия также и для «Северного потока-2», — заявил Порошенко в интервью немецкой медиагруппе Funke. Он добавил, что «те, кто поддерживает „Северный поток-2“, становятся соратниками России в ее „гибридной войне“.
По словам Порошенко, позицию в отношении „Северного потока-2“ нужно изменить „по политическим, экономическим и этическим причинам“. Он подчеркнул, что для России данный проект „не является экономическим, но… представляет собой инструмент политического давления“.
Порошенко добавил, что для Киева запуск „Северного потока-2“ будет означать потери в 2 миллиарда долларов ежегодно в связи со снижением транзита газа. Это, а также возможное сокращение поставок »Газпрома" из Европы на Украину может стать «причиной для ослабления нашей страны», сказал президент.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что «дело Скрипаля» никак не связано с проектом «Северный поток-2». В случае последнего речь идет о «коммерческом проекте», сказал министр в ходе визита в Польшу.
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