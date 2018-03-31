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Минтранс пригрозил Лондону из-за «Аэрофлота»
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Минтранс пригрозил ответом на ситуацию с бортом «Аэрофлота» в Лондоне 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Россия после инцидента с самолетом "Аэрофлота" в Лондоне может применить аналогичные меры в отношении британских авиаперевозчиков, сообщили РИА Новости в Минтрансе.
В ведомстве также заявили, что координационный центр по авиабезопасности направит в Великобританию запрос о причинах проверки российского самолета.
"В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета как неправомерные, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков", — говорится в сообщении.
Накануне британская полиция и таможня провели в аэропорту Хитроу досмотр самолета "Аэрофлота", который готовился принять пассажиров рейса Лондон — Москва. По словам капитана воздушного судна, они якобы искали запрещенные предметы, но не объяснили причины осмотра и не составили акт. При этом они потребовали, чтобы экипаж покинул самолет, хотя это запрещено правилами. В результате переговоров с участием представителя российского посольства капитан остался в кабине на время досмотра, хотя полностью контролировать его не мог.
Российское посольство в Лондоне направило в британский МИД ноту, потребовав объяснений.
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