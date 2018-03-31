Ещё
ВТБ оценил долю состоятельных россиян менее чем в 1%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВТБ оценил долю состоятельных россиян менее чем в 1% 

Прайм 33 минуты назад
Банк ВТБ оценил количество состоятельных россиян в 1,3 млн человек. Это люди, ежемесячный доход которых превышает 150 тыс. рублей в Москве и 120 тыс. в регионах, говорится в презентации кредитной организации.
Как отмечает РБК, по данным Росстата, численность населения России на 1 января 2017 года составляла 146,8 млн человек, из них взрослых в возрасте от 20 до 69 лет 101,3 млн Получается, что, по данным ВТБ, к числу состоятельных можно отнести 0,9% населения страны, или 1,3% той возрастной категории граждан, которую банки чаще всего рассматривают в качестве потенциальных клиентов.
В ВТБ состоятельных россиян в маркетинговых целях разделили на три ​категории. В первую входят москвичи с доходами выше 150 тыс., но ниже 200 тыс. рублей в месяц, а также жители остальных регионов с ежемесячными доходами от 120 тыс. до 150 тыс. рублей. Во вторую категорию были отнесены россияне с доходами выше 200 тыс. рублей в месяц в Москве и выше 150 тыс. в регионах (верхний порог для этой группы определяется не ежемесячным доходом, а располагаемым состоянием в 30–50 млн). Третью категорию составляют так называемые ультрахайнеты (порог входа 30–50 млн), рассказал на брифинге руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами, старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев. На долю первой категории приходится 700 тыс. человек, второй — 400 тыс., третьей — 200 тыс., следует из расчетов ВТБ.
Прайм: последние новости
"Транснефть" продолжит программу импортозамещения Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,95% — "Укртрансгаз" Группа "Сумма" опровергает информацию в СМИ об обыске в компании
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово149
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии178
РФ получила неожиданную поддержку670
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал60
Трагически погиб актер Евгений Сапаев41
Видео
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
04:07
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение