Ещё
Около 3 млрд руб выделили на программу «Цифровая экономика Российской Федерации»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 3 млрд руб выделили на программу «Цифровая экономика Российской Федерации» 

РИАМО 29 минут назад
Фото: РИАМО
Правительство России выделило порядка 3 миллиардов рублей на мероприятия программы «Цифровая экономика Российской Федерации», сообщает Газета.ru
«Распоряжением от 29 марта 2018 года №528-р из резервного фонда правительства России выделены бюджетные ассигнования в размере 3,040 миллиарда рублей на финансирование первоочередных мероприятий по направлениям «Информационная инфраструктура», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика Российской Федерации», — сказано в документе.
Ранее в Госдуму внесли закон о регулировании правоотношений в «цифровой экономике».
РИАМО: последние новости
Инвестпроекты в грибоводстве на 5,6 млрд руб планируют реализовать в Подмосковье в 2018 г ЦБ назначил нового главу департамента финансовой стабильности В России могут ограничить прием вкладов в зависимости от рейтинга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово117
РФ получила неожиданную поддержку647
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал55
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»457
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии67
Видео
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
04:07
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение