Около 3 млрд руб выделили на программу «Цифровая экономика Российской Федерации»

Правительство России выделило порядка 3 миллиардов рублей на мероприятия программы «Цифровая экономика Российской Федерации», сообщает Газета.ru

«Распоряжением от 29 марта 2018 года №528-р из резервного фонда правительства России выделены бюджетные ассигнования в размере 3,040 миллиарда рублей на финансирование первоочередных мероприятий по направлениям «Информационная инфраструктура», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика Российской Федерации», — сказано в документе.